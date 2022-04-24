Теннисист Рублев обыграл Джоковича и стал победителем турнира в Белграде

Теннисист Андрей Рублев обыграл Новака Джоковича и стал победителем турнира в Белграде.

Летняя речная навигация открылась на Северном речном вокзале Москвы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой.

