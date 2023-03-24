Сборная РФ по футболу сыграла вничью с командой Ирана в товарищеском матче

Сборная России по футболу сыграла вничью с командой Ирана. Товарищеский матч в Тегеране закончился со счетом 1:1, оба гола забили с пенальти. Поддержать команду в Тегеран прилетели более 600 российских болельщиков.

Российские футболисты не участвует в международных турнирах. По словам экспертов, это и сказалось на качестве игры.

Свой следующий матч команда проведет в воскресенье, 26 марта. Впервые за полтора года сборная России сыграет дома. На этот раз соперником будет национальная команда Ирака.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.