Теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Соперник Хачанова, американец Себастьян Корда, отказался от продолжения борьбы из-за травмы.

Во втором сете американец взял медицинский тайм-аут из-за проблемы с запястьем. В итоге теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.

Ранее в четвертьфинал чемпионата вышел российский спортсмен Андрей Рублев. Следующий его матч пройдет 25 января.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.