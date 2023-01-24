11:30Спорт
Теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Australian Open
Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии, который проходит в Мельбурне. Соперник Хачанова, американец Себастьян Корда, отказался от продолжения борьбы из-за травмы.
Во втором сете американец взял медицинский тайм-аут из-за проблемы с запястьем. В итоге теннисисты провели на корте 1 час 50 минут.
Ранее в четвертьфинал чемпионата вышел российский спортсмен Андрей Рублев. Следующий его матч пройдет 25 января.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также