Объявлен окончательный состав сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

12:30
В России выбрали хоккеистов, которые поедут на Олимпиаду в Пекин. В список вошли Тимур Билялов из "Ак Барса", Александр Самонов из клуба СКА и Иван Федотов из ЦСКА.
В числе защитников, например, числится Александр Никишин из "Спартака", Вячеслав Войнов из "Динамо", двое – Артем Минулин и Егор Яковлев – из "Металлурга". Нападающих сразу четверо из ЦСКА – это Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов и Сергей Плотников. Здесь же и молодая сенсация – Арсений Грицюк из "Авангарда". Еще на старте сезона у него было мало шансов, но после того, как игрок стал лидером своего клуба, его включили в состав.
А вот решение отправить в запас Александра Кадейкина, Андрея Кузьменко и Станислава Галиева специалистов удивило. Это сильные игроки, которые вполне могли бы занять места и в основном составе, считают эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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