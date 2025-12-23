Российских юниоров допустили до турниров по фехтованию с флагом и гимном

Российских юниоров допустили до международных турниров по фехтованию с флагом и гимном. Об этом сообщил президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал допускать российских спортсменов к юношеским соревнованиям с национальной символикой. Первый шанс услышать российский гимн в честь победы появится у фехтовальщиков 2 января. В этот день в Объединенных Арабских Эмиратах стартует Кубок мира среди кадетов и юниоров.

