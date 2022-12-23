Решение о возможном выходе РФС из УЕФА будет принято 27 декабря

Окончательно решение о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря. Об этом сообщил президент организации Александр Дюков.

Заседание РФС пройдет в формате видео-конференц-связи. По словам Дюкова, принятое на нем решение определит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.