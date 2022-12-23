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23 декабря, 18:15

Спорт

Решение о возможном выходе РФС из УЕФА будет принято 27 декабря

Решение о возможном выходе РФС из УЕФА будет принято 27 декабря

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Окончательно решение о возможном выходе Российского футбольного союза (РФС) из Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и переходе в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) будет принято 27 декабря. Об этом сообщил президент организации Александр Дюков.

Заседание РФС пройдет в формате видео-конференц-связи. По словам Дюкова, принятое на нем решение определит траекторию развития российского футбола на ближайшие 10 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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