FIFA примет меры в связи с посторонними лицами на поле после финала ЧМ-2022

Международная ассоциация футбола расследует, как на поле в Катаре после церемонии награждения победителей чемпионата оказался известный шеф-повар из Турции. На газон вышли несколько посторонних, в том числе Нусрет Гекче, который является владельцем сети ресторанов.

Он успел сделать селфи с Лионелем Месси и подержать в руках кубок, что запрещено правилами FIFA. А после шеф-повар опубликовал фото, с чего и начался скандал.

Итальянский футболист и тренер Вальтер Дзенга уже обвинил повара в самопиаре. Другие эксперты и журналисты высказывают претензии к самой ассоциации, а ее президента Джанни Инфантино обвинили в кумовстве. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.