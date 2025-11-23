23 ноября, 13:30Спорт
Зритель Москвы 24 поделился видео, на которых занимается картингом
Телеканал Москва 24 предлагает зрителям делиться своими спортивными достижениями со всем городом. На этот раз зритель по имени Константин поделился видео, на которых занимается картингом.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
