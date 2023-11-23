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23 ноября, 19:30

Спорт

Чемпионат РФ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги продлится до 27 ноября

Чемпионат РФ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги продлится до 27 ноября

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Чемпионат РФ по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги стартовал в Москве. Это вид спорта, сочетающий танец и сложные акробатические элементы. Всего на чемпионате будет 16 дисциплин, среди которых есть выступления с элементами полетной акробатики.

Соревнования организовали на сцене Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Известно, что спортивное мероприятие продлится до 27 ноября.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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