Специалисты рассказали, станет ли кулачный бой спортивной дисциплиной

23 ноября в пресс-центре МИЦ "Известия" прошла пресс-конференция, посвященная признанию кулачного боя спортивной дисциплиной.
О создании департамента кулачного боя в составе Федерации бокса рассказали:
- генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев;
- заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по спортивной части Александр Садоков;
- заместитель руководителя департамента кулачных боев Федерации бокса России по коммерческой деятельности Евгений Юрцев.