23 октября, 22:45

Москвичи могут научиться играть в теннис в рамках "Спортивных выходных"

Москвичи могут научиться играть в теннис в рамках проекта "Спортивные выходные". Для горожан доступны бесплатные тренировки по 70 видам спорта. Занятия проводят опытные инструкторы.

За 9 месяцев этого года жители посетили тренировки более 2 миллионов раз, записались 4,5 тысячи групп. Наиболее востребованными видами спорта оказались плавание, футбол, настольный теннис, волейбол и бадминтон.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

