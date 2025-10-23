ФК "Зенит" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России

Футбольный клуб "Зенит" обыграл "Оренбург" в матче Кубка России. Сине-бело-голубые забили в ворота соперника шесть безответных голов. Игра состоялась на домашнем поле победителей – "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.

Впереди четвертьфинал. В нем "Зенит" встретится с московским "Динамо", а "Оренбург" – с "Краснодаром". Первые матчи плей-офф турнира пройдут с 4 по 6 ноября, ответные – с 25 по 27 ноября.

