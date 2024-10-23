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23 октября, 23:55

Спорт

Артисты сыграют в футбол против чемпионов Олимпийских игр в Сокольниках

Артисты сыграют в футбол против чемпионов Олимпийских игр в Сокольниках

Артисты сразятся на футбольном поле в Сокольниках

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Музыканты и певцы сразятся с чемпионами Олимпийских игр разных лет на футбольном поле в Сокольниках в рамках "Артфутбола", который состоится в манеже "Спартак" 3 и 4 ноября.

Гала-матч пройдет во второй день фестиваля. Команда звезд российской эстрады "Старко", в числе которой Дмитрий Маликов и Виктор Зинчук, встретится с "Героями Олимпа". В этом году к артистам также присоединятся политики и журналисты.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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