23 октября, 23:55Спорт
Артисты сыграют в футбол против чемпионов Олимпийских игр в Сокольниках
Музыканты и певцы сразятся с чемпионами Олимпийских игр разных лет на футбольном поле в Сокольниках в рамках "Артфутбола", который состоится в манеже "Спартак" 3 и 4 ноября.
Гала-матч пройдет во второй день фестиваля. Команда звезд российской эстрады "Старко", в числе которой Дмитрий Маликов и Виктор Зинчук, встретится с "Героями Олимпа". В этом году к артистам также присоединятся политики и журналисты.
Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.