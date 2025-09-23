Форма поиска по сайту

23 сентября, 15:30

Спорт

Регбийные матчи, забег и турниры по шашкам пройдут в Москве в выходные

Регбийные матчи, забег и турниры по шашкам пройдут в Москве в выходные

В Москве пройдут спортивные мероприятия для жителей разных возрастов и возможностей. В субботу, 27 сентября, в спортивном городке "Лужники" состоится 5-й тур чемпионата России по регби среди женских команд.

В Доме спорта пройдут соревнования по стрельбе для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также окружные состязания по шашкам. Кроме того, на улице Шипиловской местные жители смогут принять участие в забеге.

В воскресенье, 28 сентября, в "Лужниках" продолжатся матчи по регби, в школе № 883 состоятся соревнования по легкой атлетике, а в спорткомплексе "Десна" – турнир по шашкам среди людей старшего поколения. Также в СК "На Таганке" пройдут соревнования по футзалу для людей с нарушениями слуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

