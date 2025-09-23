Форма поиска по сайту

23 сентября, 08:00

Спорт

Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

"Интервью": Анастасия Гребенкина – про большой спорт

Несколько мировых рекордов установлены в Москве во время эстафеты по Садовому кольцу

Жители столицы рассказали о роли спорта в их жизни

Москва укрепила статус спортивной столицы

Массовые спортивные события собрали десятки тысяч участников в Москве

Московский ФК "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Московский марафон побил рекорд по количеству участников

Кенийский легкоатлет установил новый рекорд на Московском марафоне

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". В минувшем сезоне парижский клуб с его участием выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Хоккеист Александр Радулов оформил первый хет-трик за ярославский "Локомотив". В матче против Сочи форвард отличился на 4-й, 39-й и 45-й минутах. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу ярославцев. Для Радулова это уже четвертый клуб КХЛ, за который он делает хет-трик.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

