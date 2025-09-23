Французский футболист Усман Дембеле стал обладателем "Золотого мяча"

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле впервые в карьере стал обладателем "Золотого мяча". В минувшем сезоне парижский клуб с его участием выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а также Лигу чемпионов и дошел до финала клубного чемпионата мира.

Хоккеист Александр Радулов оформил первый хет-трик за ярославский "Локомотив". В матче против Сочи форвард отличился на 4-й, 39-й и 45-й минутах. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу ярославцев. Для Радулова это уже четвертый клуб КХЛ, за который он делает хет-трик.

