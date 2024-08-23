Новости часа: безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ обеспечат 2 700 человек

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ 24–25 августа обеспечат 2 700 человек, сообщает сайт мэра столицы.

Московские гостиницы могут принять около 46 миллионов туристов в год, передает комитет по туризму.

Запрет на купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы отменен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.