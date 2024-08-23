Участок Сокольнической линии закрыт до 28 августа

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23 августа, 22:15

Спорт

Новости часа: безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ обеспечат 2 700 человек

Новости часа: безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ обеспечат 2 700 человек

Новости часа: силами ПВО уничтожены десять летевших к Москве БПЛА

Около 40 россиян отправились на Паралимпийские игры в Париж

Новости часа: жители Москвы решат, нужен ли закон о безнадзорных животных

Новости регионов: уголовное дело возбудили после жесткой посадки самолета в Сочи

Российские спортсмены завоевали 37 медалей на Кубке мира по зимнему плаванию

Собянин: в пойме реки Котловки создается спорткластер и зона отдыха 

Новости часа: спортивный кластер и зона отдыха появятся в пойме реки Котловки

Сергей Собянин рассказал о развитии района Котловка

Число площадок проекта "Спортивные выходные" в Москве увеличилось в три раза

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Безопасность во время трех футбольных матчей РПЛ 24–25 августа обеспечат 2 700 человек, сообщает сайт мэра столицы.

Московские гостиницы могут принять около 46 миллионов туристов в год, передает комитет по туризму.

Запрет на купание в зоне отдыха "Озеро Белое" на востоке Москвы отменен. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

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