Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед

Роман Костомаров вернулся на лед. Олимпийский чемпион вышел к зрителям впервые после тяжелейшей болезни и ампутации. Случилось это на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

В тот момент на сцене выступала супруга Романа чемпионка мира Оксана Домина. Спортсмен появился на льду перед зрителями в последние минуты номера. Фигуристы в конце выступления обнялись и вместе покинули лед под аплодисменты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.