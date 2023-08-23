Костомаров впервые после болезни и ампутации стоп вышел на лед

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Роман Костомаров вернулся на лед. Олимпийский чемпион вышел к зрителям впервые после тяжелейшей болезни и ампутации. Случилось это на шоу Ильи Авербуха "Письма любви" в Сочи.

В тот момент на сцене выступала супруга Романа чемпионка мира Оксана Домина. Спортсмен появился на льду перед зрителями в последние минуты номера. Фигуристы в конце выступления обнялись и вместе покинули лед под аплодисменты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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