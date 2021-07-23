Из-за ограничений в церемонии открытия Олимпиады приняли участие не все спортсмены

Из-за ковидных мер в церемонии открытия Олимпиады участвуют далеко не все российские спортсмены. Часть смотрят трансляцию из номеров.

"Мы будем видео так же смотреть, как и вы, по телевизору, потому что из-за ковидных мер ограничили посещение. То есть даже делегации спортсменов будут урезаны до 20 человек. Мы в нее не входим. Пойдут наши прославленные спортсмены, олимпийские чемпионы", – рассказали атлеты.

В Токио проходит церемония открытия Игр. Российские олимпийцы выходят под номером 77. Спортсмены выступают без национальной символики. Вместо гимна – музыка Чайковского, а триколор заменит флаг ОКР.

Нести знамя будут волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.