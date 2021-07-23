Телезрителям рассказали об Олимпиаде в Токио

До церемонии открытия летней Олимпиады в Токио осталось меньше часа. Среди российских спортсменов – около 80 атлетов. Делегации будут идти в алфавитном порядке. Правда, ориентиром будет не английский алфавит, а японская катакана.

В параде российские олимпийцы будут под номером 77. Перед нами – представители Сан-Марино, а после – из Сьерра-Леоне.

Российские спортсмены выступают без национальной символики. Вместо гимна – музыка Чайковского, а триколор заменит флаг ОКР. Нести знамя будут волейболист Максим Михайлов и саблистка Софья Великая.

В соцсетях спортсменов всячески поддерживают звезды. Тимати даже запустил челлендж.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.