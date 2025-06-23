Жителям и гостям столицы рассказали о спортивных мероприятиях проекта "Лето в Москве"

В рамках проекта "Лето в Москве" жители и гости столицы могут попробовать различные виды спорта. Например, "Шахматный сквер" организовали для любителей шахмат у гостиницы "Метрополь" в Театральном проезде.

На Тверском бульваре на площадках "Московских сезонов" можно принять участие в соревнованиях "Камень, ножницы, бумага", которые проходят не только в центре, но и в парках по всему городу.

Кроме того, на занятиях проекта "Спортивные выходные" на 54 площадках можно потренироваться под руководством профессионалов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.