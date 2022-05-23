ФК "Зенит" подтвердил уход Артема Дзюбы из клуба

Футбольный клуб "Зенит" подтвердил уход Артема Дзюбы из клуба. Футболиста поблагодарили за годы работы и отметили, что он продолжит играть в другой команде.

Экс-капитан "Зенита" Алексей Игонин убежден, что это решение самого Дзюбы. Его, по всей видимости, не устраивала позиция запасного игрока. Сам Дзюба попрощался эффектно, выступив в костюме Дэдпула на фоне "Газпром Арены". Подробности – в эфире телеканала Москва 24.