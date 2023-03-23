WA восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) решил восстановить членство Всероссийской федерации легкой атлетики. Об этом сообщил президент организации.

Совет Международной федерации продлил отстранение российских и белорусских атлетов от международных турниров. Однако уже в течение ближайших недель обещают сформулировать условия, при которых спортсменов РФ смогут вновь допустить до соревнований.

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