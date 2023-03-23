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Спорт

Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

Глава МОК заявил, что выступает против принципа коллективной вины российских спортсменов

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Политика не должна оказывать влияния на спорт, заявил глава МОК Томас Бах. Он сообщил, что не разделяет мнение о коллективной вине российских спортсменов.

Еще в январе МОК выступил за возвращение атлетов из России и Белоруссии, но с условием, что они не будут активно поддерживать военные действия и использовать символ Z. 28 марта в Олимпийском комитете обсудят вопрос допуска российских спортсменов. Там будет решена судьба тех, кто имеет прямое отношение к Вооруженным силам России или военным организациям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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