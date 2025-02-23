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23 февраля, 11:30

Спорт

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира

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Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде, боксеры провели все 12 раундов. Бивол выиграл по очкам.

Несмотря на победу, Бетербиев не пожал руку сопернику, но, как отметил Бивол, это не связано с неуважением. "Руки жать не будем, потому что нас ждет третий бой", – процитировал победитель слова своего соперника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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