Дмитрий Бивол победил Артура Бетербиева в бою за звание абсолютного чемпиона мира

Дмитрий Бивол одержал победу над Артуром Бетербиевым в бою за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Поединок прошел в Эр-Рияде, боксеры провели все 12 раундов. Бивол выиграл по очкам.

Несмотря на победу, Бетербиев не пожал руку сопернику, но, как отметил Бивол, это не связано с неуважением. "Руки жать не будем, потому что нас ждет третий бой", – процитировал победитель слова своего соперника.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.