Тренер по фигурному катанию Наталья Линичук вернулась в РФ из США

Тренер по фигурному катанию Наталья Линичук вновь будет работать с российскими спортсменами. Наставница золотых и серебряных олимпийских чемпионов в танцах на льду окончательно вернулась из США, чтобы продолжить тренерскую карьеру. Об этом сообщили в российской Федерации фигурного катания.

За рубеж Линичук переехала еще в 90-х. Ее учениками в разное время были такие российские пары как Оксана Грищук и Евгений Платов, Анжелика Крылова и Олег Овсянников, Ирина Лобачева и Илья Авербух, Татьяна Навка и Роман Костомаров.

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