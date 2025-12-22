Чемпион Европы Фомин рассказал, в каком возрасте стоит отвести детей на занятия волейболом

Чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России Дмитрий Фомин рассказал, в каком возрасте стоит отдавать детей на занятия волейболом.

По его словам, этим видом спорта стоит начинать заниматься не раньше, чем с 12 лет, и в дальнейшем. Волейболист отметил, что 14–15 лет – это тоже не предел. По словам Фомина, многие игроки, которые начали поздно тренироваться, стали великими спортсменами.

