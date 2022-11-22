Японские фанаты футбола остались собирать мусор по всему стадиону после матча в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Японские фанаты футбола завоевали уважение и местных, и соседей по трибунам. После матча между Катаром и Эквадором они остались собирать мусор по всему стадиону.

До этого гости только обвиняли организаторов в том, что много подставных болельщиков, которые поддерживают все сборные сразу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.