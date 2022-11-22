Болельщики пожаловались на холод на чемпионате мира по футболу в Катаре

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Болеем за ваших". Каждый день россиянам рассказывают, как обстоят дела на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.

Температура воздуха там около 30 градусов, но болельщики жалуются на холод. Оказалось, что система кондиционирования на стадионах настроена на 20 градусов и работает так мощно, что в футболках любимых сборных фанаты просто замерзают.

Чемпионат мира по футболу впервые проходит зимой, его перенесли потому, что летом в Катаре слишком жарко. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.