На чемпионате мира в Катаре установили новый рекорд

Футбольные болельщики опровергли информацию, что интернет в Катаре, где в данный момент проходит чемпионат мира, слишком медленный. Фанаты опубликовали видео, на котором наглядно показали его мощность.

Тем временем позади уже четыре матча, есть новый рекорд. Так, первый тайм матча между командами Англии и Ирана длился практически час. К основному времени арбитр добавил 14 минут. Такое на чемпионатах мира произошло впервые.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.