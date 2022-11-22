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Спорт

На чемпионате мира в Катаре установили новый рекорд

На чемпионате мира в Катаре установили новый рекорд

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Сборная Катара проиграла Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

Актер Морган Фримен выступил на открытии чемпионата мира по футболу в Катаре

Сборная Катара уступила Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

Футбольные болельщики опровергли информацию, что интернет в Катаре, где в данный момент проходит чемпионат мира, слишком медленный. Фанаты опубликовали видео, на котором наглядно показали его мощность.

Тем временем позади уже четыре матча, есть новый рекорд. Так, первый тайм матча между командами Англии и Ирана длился практически час. К основному времени арбитр добавил 14 минут. Такое на чемпионатах мира произошло впервые.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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