Сборная России примет участие в финале ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России будет участвовать в финале мужского индивидуального многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике 22 октября. Он проходит в столице Индонезии Джакарте.

Также 23 октября состоится финал женского индивидуального многоборья, а 24 и 25 октября пройдут финалы отдельных видов.

Атлеты выступают в этом чемпионате впервые за последние четыре года. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.