Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 октября, 08:00

Спорт

Сборная России примет участие в финале ЧМ по спортивной гимнастике

Сборная России примет участие в финале ЧМ по спортивной гимнастике

Москва продолжит развивать программы бесплатного спорта для горожан

В Москве стартовал международный турнир по падел-теннису

Москвичам рассказали, где можно бесплатно научиться играть в бадминтон

Международный турнир по падел-теннису начался в Москве

Фестиваль здорового образа жизни "Спортлэнд" пройдет в Москве

Российская сборная впервые за 4 года стала участником ЧМ по спортивной гимнастике

Главный тренер ФК "Локомотив" попросил обращаться к нему по имени-отчеству

В Москве обустроят 11 площадок нового формата на месте устаревших спортивных зон

В Москве появятся площадки для круглогодичных тренировок

Сборная России будет участвовать в финале мужского индивидуального многоборья чемпионата мира по спортивной гимнастике 22 октября. Он проходит в столице Индонезии Джакарте.

Также 23 октября состоится финал женского индивидуального многоборья, а 24 и 25 октября пройдут финалы отдельных видов.

Атлеты выступают в этом чемпионате впервые за последние четыре года. Их допустили до соревнований в нейтральном статусе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика