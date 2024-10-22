22 октября, 17:30Спорт
Велогонщица Яна Бурлакова рассказала о победе на чемпионате мира по велоспорту в Дании
Российская велогонщица Яна Бурлакова завоевала золото на чемпионате мира по велоспорту в Дании. По возвращении в Москву она поделилась впечатлениями о соревнованиях с воспитанниками столичного училища олимпийского резерва № 1, в котором она раньше училась.
Бурлакова одержала победу в заезде на 500 метров с места. Она была единственной участницей из России, спортсменка выступала в нейтральном статусе.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.