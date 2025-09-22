Массовые спортивные события собрали десятки тысяч участников в Москве

Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира. Массовые события лета и начала осени собрали десятки тысяч участников.

На старт Московского марафона вышли свыше 50 тысяч человек. На фестивале настольного тенниса одновременно играли более 5 тысяч москвичей.

Спортсмены отмечают, что подготовиться к первому марафону в среднем можно за 6–9 месяцев, при хорошей физической базе – за 3–4 месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.