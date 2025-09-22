Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 11:30

Спорт

Массовые спортивные события собрали десятки тысяч участников в Москве

Массовые спортивные события собрали десятки тысяч участников в Москве

Московский ФК "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Московский марафон побил рекорд по количеству участников

Кенийский легкоатлет установил новый рекорд на Московском марафоне

Российский фигурист Гуменник примет участие в Олимпиаде-2026

Общий призовой фонд Московского марафона увеличен почти до 11 миллионов рублей

Собянин: за лето участниками и зрителями спортивных мероприятий стали 6,5 млн человек

Победители Московского марафона стали известны в столице

В Московском марафоне приняли участие около 50 тысяч человек

Москва укрепляет статус одной из самых спортивных столиц мира. Массовые события лета и начала осени собрали десятки тысяч участников.

На старт Московского марафона вышли свыше 50 тысяч человек. На фестивале настольного тенниса одновременно играли более 5 тысяч москвичей.

Спортсмены отмечают, что подготовиться к первому марафону в среднем можно за 6–9 месяцев, при хорошей физической базе – за 3–4 месяца. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоЕвгения МирошкинаРоман КарловМария Панкратова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика