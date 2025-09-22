Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 сентября, 08:00

Спорт

Московский ФК "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов"

Московский ФК "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов"

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 21 сентября

Московский марафон побил рекорд по количеству участников

Кенийский легкоатлет установил новый рекорд на Московском марафоне

Российский фигурист Гуменник примет участие в Олимпиаде-2026

Общий призовой фонд Московского марафона увеличен почти до 11 миллионов рублей

Собянин: за лето участниками и зрителями спортивных мероприятий стали 6,5 млн человек

Победители Московского марафона стали известны в столице

В Московском марафоне приняли участие около 50 тысяч человек

Сотрудник Москвы 24 принял участие в Московском марафоне

Московский "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура чемпионата России по футбола. Игра закончилась со счетом 2:1. "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1. Питерский "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 2:0.

Россиянка Александра Симашкина одержала победу на аргентинском этапе Кубка мира по ВМХ-гонкам. Это дисциплина велоспорта, где спортсмены соревнуются на специально спроектированных трассах с препятствиями. В финале главными соперницами Симашкиной были американская и итальянская гонщицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортвидеоДарья КрамароваЕгор Бедуля

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика