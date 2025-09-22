Московский ФК "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов"

Московский "Спартак" одержал победу над самарскими "Крыльями Советов" в матче девятого тура чемпионата России по футбола. Игра закончилась со счетом 2:1. "Локомотив" на выезде сыграл вничью с махачкалинским "Динамо" со счетом 1:1. Питерский "Зенит" на выезде обыграл "Краснодар" со счетом 2:0.

Россиянка Александра Симашкина одержала победу на аргентинском этапе Кубка мира по ВМХ-гонкам. Это дисциплина велоспорта, где спортсмены соревнуются на специально спроектированных трассах с препятствиями. В финале главными соперницами Симашкиной были американская и итальянская гонщицы.

