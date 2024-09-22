В Москве в спорткомплексе "Новая Лига" прошел международный турнир по мини-футболу имени Бориса Александрова. Он был президентом группы компаний "РостАгроКомплекс", создателем известного бренда глазированных сырков, а еще большим поклонником мини-футбола. По его инициативе было создано несколько любительских команд. Теперь в день его рождения проводится ежегодный турнир. В этом году в общей сложности в нем приняли участие больше 10 команд из России и Белоруссии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.