В ОКР завили, что российская сторона никогда не нарушала спортивных законов

Президент ОКР Станислав Поздняков отметил, что российская сторона никогда не нарушала спортивных законов. Возвращение россиян на международные соревнования – приоритет для Олимпийского комитета России.

В конце феврале МОК рекомендовал отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Ряд федераций этой рекомендации последовали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.