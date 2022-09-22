Американский журналист соврал о результатах допинг-пробы Валиевой

Американского журналиста уличили во лжи. Дейв Ливз заявил, что образец допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой дал положительный результат. Эта информация не соответствует действительности. Об этом сообщил президент центра спорта и образования "Самбо-70" Ренат Лайшев.

Он назвал подобные заявления прессы позором, глупостью и бескультурьем.

Скандал с допингом разгорелся на Олимпийских играх в Пекине. Проба, взятая у спортсменки, показала наличие в организме запрещенного тримедазина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.