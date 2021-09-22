Тренер Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за блокировки фамилии

Тренер волгоградского клуба "Ротор" и бывший игрок сборной РФ Дмитрий Хохлов подал в суд на Facebook из-за своей фамилии. Размер иска составил 150 миллионов рублей.

Хохлов пожаловался на то, что социальная сеть блокирует посты с упоминанием его фамилии, трактуя это слово как оскорбление по национальному признаку.

Уже около полугода его друзья и фанаты при упоминании фамилии тренера сразу же блокируются на неделю за оскорбительные высказывания в адрес украинцев.

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