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22 августа, 19:15

Спорт

Шахматистку Александру Горячкину встретили в Шереметьево после победы на Кубке мира

Шахматистку Александру Горячкину встретили в Шереметьево после победы на Кубке мира

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Несколько десятков человек с цветами встретили российскую шахматистку Александру Горячкину в аэропорту Шереметьево после победы на Кубке мира. Об этом сообщает ТАСС.

В аэропорту присутствовали представители Федерации шахмат России, родственники спортсменки и любители шахмат. 21 августа Горячкина победила представительницу Болгарии Нургюл Салимову на тай-брейке в финале Кубка мира, который прошел в Баку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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