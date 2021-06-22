Россия уступила сборной Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020

Россия уступила Дании в матче за выход в плей-офф на Евро-2020. Встреча закончилась со счетом 4:1. Игра прошла на стадионе в Копенгагене.

Единственный гол в ворота соперников отправил Артем Дзюба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.