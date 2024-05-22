Российские омбудсмены предложили увеличить объем финансирования развития спорта в селах

Уполномоченные по правам человека в РФ предложили правительству рассмотреть вопрос об увеличении объема финансирования российских субъектов и местных бюджетов для развития спорта в селах.

Кроме того, МИД Египта заявил, что признание Государства Палестину является шагом в направлении поддержки международных усилий, которые приведут к созданию независимой страны.

Тем временем ВСУ выпустили минимум 30 боеприпасов по Белгородской области за прошедшие сутки. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.