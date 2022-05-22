Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского "Зенита"

Артем Дзюба официально объявил об уходе из петербургского "Зенита". Футболист поблагодарил руководство клуба и попрощался с командой в костюме супергероя Дэдпула.

Дзюба выступал за Зенит с лета 2015 года и был капитаном команды. Вместе с петербургским клубом форвард стал четырехкратным чемпионом России. Также он завоевал два Кубка и четыре Суперкубка страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.