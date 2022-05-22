Артем Дзюба попрощался с "Зенитом"

Нападающий Артем Дзюба попрощался с петербургским "Зенитом". Футболист опубликовал прощальное видео, в котором предстал в образе супергероя Дэдпула. Дзюба поблагодарил Санкт-Петербург и заявил о планах продолжить карьеру в другой команде.

Дзюба выступал за питерский клуб с 2015 года. В составе "Зенита" 33-летний футболист завоевал четыре золота чемпионата России, два Кубка России и четыре Суперкубка страны. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.