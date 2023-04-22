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Российские спортсмены развернули национальный флаг на открытии Боливарианских игр

Российские спортсмены развернули национальный флаг на открытии Боливарианских игр

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Российские спортсмены впервые за долгое время смогли развернуть национальный флаг. Случилось это на открытии Боливарианских игр в Венесуэле. В нашей сборной там почти полсотни спортсменов. Они покажут свое мастерство в семи видах – боксе, пляжном волейболе, карате, настольном теннисе, прыжкам на батуте, тяжелой атлетике и художественной гимнастике.

Пронести российский триколор доверили боксеру Ивану Верясову и теннисистке Элизабет Абраамян.
Игры продлятся до 29 апреля. Первые соревнования провели в 2005 году, "локомотивами" продвижения состязаний стали Куба и Венесуэла. Россия участвует впервые.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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