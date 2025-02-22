Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. В течение 17 лет она работала старшим тренером сборной по групповым упражнениям, участвовала в подготовке олимпийских чемпионок.

Татьяна Сергаева – мастер спорта СССР, в 1997 году ей присвоили звание заслуженного тренера России. Она сменила Ирину Виннер, которая возглавляла сборную страны по художественной гимнастике 24 года, и ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля.

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