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22 февраля, 13:15

Спорт

Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева

Главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева

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Новым главным тренером сборной России по художественной гимнастике назначена Татьяна Сергаева. В течение 17 лет она работала старшим тренером сборной по групповым упражнениям, участвовала в подготовке олимпийских чемпионок.

Татьяна Сергаева – мастер спорта СССР, в 1997 году ей присвоили звание заслуженного тренера России. Она сменила Ирину Виннер, которая возглавляла сборную страны по художественной гимнастике 24 года, и ушла в отставку по собственному желанию 12 февраля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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