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22 февраля, 08:45

Спорт

Новости регионов: церемония открытия "Игр Будущего" прошла в Казани

Новости регионов: церемония открытия "Игр Будущего" прошла в Казани

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В Казани прошла церемония открытия мультиспортивного турнира "Игры Будущего". Соревнования стали международными. На церемонии присутствовали президенты пяти стран, больше десятка послов, официальные делегации и министры. Участников соревнований насчитывается около двух тысяч из сотни стран.

Певица Zivert отменила свои концерты в России из-за проблем со здоровьем. Такое решение она приняла по рекомендации врачей. О каком заболевании идет речь, певица не сообщила. Известно, что в 2023 году у нее были проблемы с шеей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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