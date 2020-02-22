Спортсмен Александр Логинов примет участие в эстафетной гонке на Чемпионате мира

Об этом заявили в Союзе биатлонистов России.

СБР опубликовал состав национальной команды на предстоящую гонку, Логинов есть в списке.

Ранее в Италии полиция обыскала номера российских спортсменов Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича. По словам главы Союза биатлонистов России Владимира Драчева, обыски прошли по запросу Международного союза биатлонистов. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.