Зрители Москвы 24 прислали видео с тренировки по художественной гимнастике

Зрители Москвы 24 прислали видео с тренировки пятилетней Эммы. Она ходила на спортивную гимнастику, а теперь увлеклась художественной.

После детского сада она с мамой спешит на тренировки, которые проходят три раза в неделю. Больше всего Эмме нравится после занятий получать пятерки и красивые наклейки в дневник.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.