Александр Овечкин трижды за матч обновил свой же снайперский рекорд НХЛ

Хоккеист Александр Овечкин трижды за один матч обновил свой же снайперский рекорд НХЛ. Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" оформил хет-трик в гостевом матче регулярного чемпионата против "Монреаль Канадиенс". Третья шайба Овечкина в этой игре стала для него 907-й в карьере.

Бывший вратарь московского "Локомотива" Сергей Овчинников спустя 20 лет вернется в родной клуб. Он уйдет с высокого поста в Российском футбольном союзе, чтобы возглавить академию "Локомотива". При этом Овчинников продолжит помогать союзу в качестве консультанта.

Лыжная сборная Швеции будет спонсироваться крупной фармацевтической компанией. Среди ее продукции есть препарат, который активно используется для коррекции веса, хотя пока он не запрещен антидопинговыми правилами. Многие эксперты назвали это партнерство неэтичным.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.