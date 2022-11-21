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Сборная Катара проиграла Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

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20 ноября начался чемпионат мира по футболу. В первом матче хозяева – сборная Катара – провели матч с Эквадором. Игра прошла в рамках группы А на стадионе Эль-Байт в Эль-Хаур. Сборная Катара проиграла со счетом 0:2.

Матч открытия мундиаля отметился двумя знаменательными событиями. Так, впервые в истории первый гол чемпионата мира был забит с 11-метровой отметки. Кроме того, сборная Катара стала первой в истории хозяйкой чемпионата, проигравшей в матче открытия.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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