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Спорт

Сборная Катара уступила Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

Сборная Катара уступила Эквадору в матче открытия чемпионата мира по футболу

Сборная Катара уступила Эквадору в матче открытия ЧМ-2022

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Болельщики ЧМ-2022 в Катаре возмутились созданию отдельных зон с алкоголем

Чемпионат мира по футболу, который стартовал в Катаре, притягивает внимание не только как крупное спортивное событие. Так, мундиаль на Аравийском полуострове обещает стать самым скандальным.

Для команды Катара соревнования начались с проигрыша. На стадионе "Аль-Байт" хозяева проиграли Эквадору со счетом 2:0. Мировые СМИ сразу обратили внимание на то, что трибуны к финалу матча начали активно пустеть.

Чем недовольны болельщики? И каких провокаций ожидают на ЧМ? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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